سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى تاريخي جديد بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 45 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له بالسوق المحلي.

كان سعر الذهب تراجع مع بداية تعاملات اليوم 5 جنيهات للجرام مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات ليصبح صافي الزيادة خلال التعاملات 40 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1880 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2417 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2820 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3223 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2013 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 12.4 دولار بنسبة 0.62% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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