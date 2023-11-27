ارتفاع أسعار الخيار والبطاطس وانخفاض الكوسة والفاصوليا بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس والخيار الصوب والبلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات.

البطاطس بين 8 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه.

البصل بين 14 و20 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 34 و38 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.