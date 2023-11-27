تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38367 جنيها، بتراجع 542 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40442 جنيها، بتراجع 621 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.