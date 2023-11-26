المالية: "التأمين الصحي الشامل" يحظى بإشادات مستمرة من الشركاء الدوليين

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن مشروع "التأمين الصحي الشامل" يحظى بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة في هذا المسار المصري الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.

وأضافت الوزارة أن ذلك يُسهم في تخفيف العبء المادي والنفسي المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.

ووفقا للوزارة، أعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن عميق تقديره للتجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم.

وأوضح أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي، وفي ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس المشروع إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعهم إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام الفعَّال في تحقيق حلم كل المصريين، الذي يتسق مع جهودهم المحفزة للتنمية البشرية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل "من المكان الذي يختاره" بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار إلى أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، في منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وأضاف الوزير: "نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبي الخاص، الذي يشارك ممثلوه في وضعها وتحديثها بشكل دوري من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل".

وذكر أن التأمين الصحي الشامل يغطي نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.



ووجَّه الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، باستمرار متابعة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين على الوجه الأكمل، بما في ذلك التأكد من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وصرف الأدوية للمستفيدين.

وفي جلسة نقاشية حول "الاستدامة المالية لمقدمي الرعاية" بسويسرا، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية التأمينية، استعرضت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأهمية الحفاظ على الاستدامة المالية من أجل التوسع فى المحافظات، وفقا للبيان.

وأشارت إلى أنه تمت مراعاة الاستدامة المالية منذ البداية بتنويع مصادر التمويل، مع التوجه للاستثمار الآمن، لافتة إلى أن الفصل بين جهات "التمويل والإدارة" و"الاعتماد والرقابة الصحية" و"تقديم الخدمات" يضمن نجاح المنظومة الجديدة، وقدرتها على توفير الرعاية الصحية على نحو مستدام.