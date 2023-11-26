سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1853 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2383 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2001 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بزيادة 8.57 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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