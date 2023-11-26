سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 26 نوفمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3177 جنيها بزيادة 49 جنيها مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3205 جنيهات بزيادة 38 جنيها مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2804 جنيهات بزيادة 33 جنيها عن سعر الخميس الماضي، والجرام عيار 18 إلى نحو 2404 جنيهات بزيادة 29 جنيها عن سعره الخميس الماضي.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22435 جنيها بزيادة 267 جنيها عن سعر الخميس الماضي، بناءً على المستويات المذكورة.