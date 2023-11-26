المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.86% إلى مستوى 25300 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 23.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 12.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 10.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.96% إلى مستوى 25519 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.