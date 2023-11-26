خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البطاطس والعدس وارتفاع البامية والسبيط

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار أسعار العدس، واللحوم، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الرومي في الأسواق اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد انخفاضه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البطاطس والفلفل وزيادة البامية والملوخية بسوق العبور

ارتفاع السبيط والكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الجبن الرومي بالأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات