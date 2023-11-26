"أسيك للتعدين" تبيع حصتها في مشروع للتنقيب عن الذهب بإثيوبيا

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة أسيك للتعدين "أسكوم"، أن شركة APM Investment Holdings BVI، المملوكة لها بنسبة 100%، باعت حصتها البالغة حوالي 35% من مشروع "كرمك" للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في إثيوبيا، إلى شركة Allied Gold Crop الكندية، بحسب إفصاح لها اليوم الأحد نشرته البورصة المصرية.

وقالت شركة أسيك للتعدين إن قيمة الصفقة تصل إلى ما يعادل 99.6 مليون دولار، والتي جاءت مقابل التالي:

1- إصدار حوالي 11.5 مليون سهم في شركة Allied Gold Crop لصالح شركة APM Investment Holdings BVI، (سعر السهم 4.12 دولار كندي، بتاريخ 17 نوفمبر 2023، والذي يعادل 3.01 دولار أمريكي، أي بقيمة سوقية إجمالية 34.6 مليون دولار أمريكي).

2- دفع شركة Allied Gold Crop مبلغ إجمالي 65 مليون دولار إلى شركة APM Investment Holdings BVI، وذلك على 3 أقساط بدءا من 30 سبتمبر 2024 حتى 30 سبتمبر 2027.

وتأسست شركة أسيك للتعدين (أسكوم) "شركة مساهمة مصرية" وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وهي مقيدة بالبورصة المصرية منذ عام 2006، وتمتلك شركة القلعة للاستثمارات المالية حصة الأغلبية فيها بنسبة 54.05% من إجمالي الأسهم.