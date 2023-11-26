انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الجبن الرومي بالأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم الطازجة، والدواجن، والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل، ارتفعت أسعار كيلو الفول المعبأ، والأرز السائب، والجبن الرومي اليوم بالأسواق، بحسب بيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.99 جنيه، بارتفاع 49 قرشا .

كيلو الفول المعبأ: 39.35 جنيه، بارتفاع 1.65 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.76 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.08 جنيه، بانخفاض 2.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.15 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.21 جنيه، بارتفاع 82 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.6 جنيه، بانخفاض 3.57 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.89 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.37 جنيه، بانخفاض 3.41 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.83 جنيه، بانخفاض 1.82 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.5 جنيه، بارتفاع 1.67 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.4 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 109.24 جنيه، بانخفاض 12.26 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 224.68 جنيه، بزيادة 2.93 جنيه.

لتر اللبن السائب: 25.23 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.68 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.