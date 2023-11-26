انخفاض أسعار البطاطس والفلفل وزيادة البامية والملوخية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفاصوليا، والملوخية، والخيار البلدي، والبامية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي، والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات.

البطاطس بين 11 جنيها و13.5 جنيه، بانخفاض جنيه

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 34 و38 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.