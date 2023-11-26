أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38909 جنيهات، بزيادة 160 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41062 جنيها، بانخفاض 261 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2265 جنيها، بانخفاض 33 جنيها.