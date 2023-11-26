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تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

11:23 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأحد في الأسواق إلى 91.83 جنيه بتراجع 1.82 جنيه مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.53 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.91 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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