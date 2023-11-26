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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

10:40 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد، في بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1853 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2383 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2001 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بزيادة 8.57 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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