خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والزيت والحديد وانخفاض السكر والأرز

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار أسعار الدقيق والزيت، وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز والسكر في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب الارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع كبير في أسعار "حديد عز" بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار الدقيق والزيت وانخفاض الأرز والسكر بالأسواق اليوم السبت

30 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الزيادة بمنتصف التعاملات