30 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الزيادة بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 20 جنيها مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الجرام زاد بنحو 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إجمالي زيادته خلال اليوم إلى نحو 30 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1850 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2379 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2775 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2001 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 8.57 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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