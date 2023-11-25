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سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

10:37 ص السبت 25 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات، بنحو 10 جنيهات للجرام مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1887 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2361 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2755 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3149 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2001 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 8.57 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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