سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط في بداية التعاملات 5 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1830 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2353 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2745 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3137 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 21960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1995 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 2.9 دولار بنسبة 0.15% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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