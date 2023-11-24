التصديري لمواد البناء: 22% ارتفاعا بصادرات الأسمنت خلال أول 9 أشهر 2023

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات الأسمنت خلال أول 9 أشهر من عام 2023 بنسبة 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وفقا للتقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء.

وبحسب التقرير، فإن صادرات الأسمنت ارتفعت خلال 9 أشهر في عام 2023 إلى 625 مليون دولار مقابل 512 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة خلال 2022.

وذكر التقرير الشهري من المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات أعلى 10 دول صدرت لها مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 جاءت كالتالي:

وجاءت في المرتبة الأولى ساحل العاج بقيمة 116.8 مليون دولار، ويليها غانا بقيمة 97.3 مليون دولار، ويليها ليبيا بقيمة 61.1 مليون جنيه، ويليها سيراليون بقيمة 33.6 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة جاءت الكاميرون بقيمة 28.2 مليون دولار.

وفي المرتبة السادسة فلسطين بقيمة 26.6 مليون دولار، ويليها بوركينافاسو بقيمة 23.9 مليون دولار، ويليها ليبيريا بقيمة 22.7 مليون دولار، ويليها توجو بقيمة 22.3 مليون دولار، ويليها غانا بقيمة 20.5 مليون دولار.

وأعلن المجلس عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 20% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس اليوم الخميس، بلغت قيمة صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 6 مليارات و279 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022، بقيمة قدرها 5 مليارات و228 مليون.