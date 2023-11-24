14.5 جنيه لكيلو البطاطس في سوق بسوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 32 و38 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.