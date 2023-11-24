105 جنيهات لكيلو السمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة بالعبور،اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و69 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات.