الشعبة العامة للذهب تخصص مقرا إداريا بمعرض "نبيو" لتسهيل الانضمام لها

كتبت- دينا خالد:

أعلن هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تخصيص مقر إداري لاتحاد العام للغرف التجارية، داخل قاعة المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو III " والمقرر انطلاقه الأحد المقبل.

ويأتي ذلك للتسهيل على التجار الانضمام للشعبة وتسجيل عضويات جديدة تمنح لصحابها المميزات التي توفرها الشعبة لاعضائها، بحسب بيان من الشعبة اليوم الخميس.

وأضاف ميلاد، أن المكتب يختص بإنهاء كافة إجراءات تجديد اشتراكات التجار وتسجيل الاشتراكات الجديدة بالشعبة العامة للذهب وتسليم كارنيهات عضوية الشعبة فوريا بعد جهود الشعبة المتواصلة منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في ميكنة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضح ميلاد أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الشعبة علي تقديم خدمات جديدة ومتطورة لكافة العاملين بقطاع إنتاج وتداول الذهب والمشغولات الذهبية بغض النظر عن الحجم المالي للمشرو.

وقال لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، أن الشعبة تعمل بكافة الوسائل لتوسيع قاعدة اعضائها ومنح مميزات الانضمام لكافة العالملين بالقطاع.

وحول الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراء الاشتراك أو التجديد أوضح أسامة الجلاء سكرتير عام الشعبة أن الأوراق اللازمة تشمل التالي: صورة سجل تجاري سارية، وصورة البطاقة الضريبية سارية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للعضو بالسجل التجاري، ووصل سداد الغرفة التجارية للعام الحالي، وسداد مبلغ 1000 جنيه قيمة الاشتراك بالشعبة العامة.