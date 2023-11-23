"ميجامايند" تتفاوض على مشروع رقمنة بالقطاع الصحي بمصر بـ 4 مليارات جنيه

كتب- علاء حجاج:

تتفاوض شركة "ميجامايند MEGAMIND" السعودية المصرية للحلول الرقمية للقطاع الصحي، على تنفيذ مشروع لرقمنة بعض الخدمات بالقطاع الصحي فى مصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، بحسب ما قاله حمزة صبحي بترجي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة، لمصراوي.

وذكر حمزة بترجي إن المشروع محل دراسة حاليا، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد انتهاء اتفاقات الشراكة مع الجهات المعنية .

وأوضح بترجي، لمصراوي، أن الشركة تعمل فى مجال حلول الصحة الرقمية بداية من مد شبكات البنية التحتية وكابلات الاتصالات داخل المستشفيات والمؤسسات الطبية وبناء مراكز البيانات، وتقوم بتأسيس من 15 إلى 25 "داتا سنتر" سنويا لصالح منشآت صحية .

جاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي" بالقاهرة التي اختتمت أمس الأربعاء.

وأضاف بترجي أن شركته نفذت مشروعات ميكنة مع 40 مستشفى ومؤسسة طبية حكومية وخاصة منها "السعودي الألماني" فى مدينتي القاهرة والإسكندرية، ولديها 11 موقعا في السوق السعودية، و3 مواقع أخرى بالإمارات، وموقعان بمصر.

وأشار إلى أن الشركة تراهن على السوق المحلية كبوابة عبور للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وقال بترجي إن شركته بصدد الدخول إلى السوق المغربية منتصف 2024، تليها باكستان في 2025، لافتا إلى أن الشركة تعمل تطوير الأنظمة الأمامية للمستشفيات "backend & frontend systems" ومنها إدارة الأصول المالية والموارد البشرية والمشتريات وغيرها.

وأضاف أن MEGAMIND تتولى كذلك تحليل البيانات الرقمية وإعداد تقارير شاملة عن كيفية إدارة المنشآت الصحية، منوها بأن شركته لديها شراكات مع 60 كيانا عالميا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، تساعد على التنبؤ بالحالة الصحية للمريض بناءً على حالته العامة والعقاقير الطبية التي يتناولها والأشعة والتحاليل.

وذكر أن هذه التكنولوجيات تتيح للمستشفيات رصد تطور الحالة الصحية للمرضي دون تدخل بشري مباشر، وذلك من خلال مركز تحكم إكلينيكي "COMMAND CENTER" يضم فرق عمل فى تخصصات مختلفة مثل الغرف الداخلية داخل المنشأة الصحية، وآخر للصيدليات والعيادات الخارجية .

وقال وائل زويلة، رئيس قطاع خدمات التشغيل بالشركة، إن ميجامايند تقدم 5 منتجات رئيسية فى مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية منها الملف الطبي الإلكتروني "ميجا كير"، وآخر يتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين هيئات التأمين الصحي والمستشفيات.

وأضاف أن المنتج الثالث هو "MEGA TOOLS" ويتضمن تطبيقا إلكترونيا على الهاتف المحمول يمكن المريض من حجز موعد مع الطبيب المختص وطلب إجراء مكالمة فيديو كونفراس، ومتابعة التحاليل والأشعة الخاصة به، بالإضافة إلى "ميجا داتا" يهدف إلى إتاحة بيانات وإحصائيات عن حالة المنشأة الطبية لدعم متخذي القرار.

وتابع زويلة أن الشركة تقدم أيضا حلول تأمين للشبكات البنية التحتية للمستشفيات من الهجمات الإلكترونية، مشير إلى أن الحلول الرقمية تساهم فى زيادة كفاءة المنشآت الصحية ورفع صافي أرباحها بنسبة لا تقل عن 70%، مع زيادة فرص شفاء المريض من خلال الانضباط في صرف الأدوية المسموحة له بناءً على تشخيص حالته.

وتطرق إلى إجراء مباحثات من الشركة مع وزارة الصحة للمساهمة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل خاصة وأن الشركة قطعت شوطا كبيرا في تجربة التحول الرقمي ولديها كافة الحلول المطلوبة في هذا الصدد، على حد وصفه.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن دراستها فرص الاستثمار في كيانات ناشئة مصرية تعمل فى قطاع الحلول الطبية الرقمية، مشيرا إلى استهداف الشركة الوصول إلى 350 موظفا في مصر خلال عام 2024 مقابل 100 موظف حاليا.