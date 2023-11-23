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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 23 نوفمبر

02:55 م الخميس 23 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3128 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3167 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2771 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2375 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22168 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب المعلن سعر الذهب سعر جرام الذهب السعر الاسترشادي للذهب سعر الأوقية بالبورصات العالمية سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 موقع البورصة المصرية

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