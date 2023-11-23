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البورصة تواصل صعودها مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

02:52 م الخميس 23 نوفمبر 2023

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.96% إلى مستوى 25519 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 239.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 16.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 255.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.03% إلى مستوى 25030 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

البورصة تواصل صعودها المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم الصغية والمتوسطة تعاملات المستثمرين

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