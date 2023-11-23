مواد البناء: 65% زيادة في صادرات مصر من الحديد في أول 9 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات مصر من الحديد بنسبة 65% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا للتقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء اليوم الخميس.

وبحسب التقرير، فإن صادرات الحديد سجلت 1.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 1.05 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وذكر التقرير الشهري من المجلس التصديري لمواد البناء اليوم الخميس، أن صادرات أعلى 10 دول صدرت لها مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 جاءت كالتالي:

في المرتبة الأولى جاءت إسبانيا بقيمة 312.5 مليون دولار، يليها تركيا بقيمة 251.2 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة 230 مليون دولار، يليها أمريكا بقيمة 177.7 مليون دولار، ثم رومانيا بقيمة 139.1 مليون دولار.

وفي المرتبة السادسة جاءت بلغاريا بقيمة 40.4 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة 39.8 مليون دولار، يليها السعودية بقيمة 38 مليون دولار، يليها قبرص بقيمة 35 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت اليونان بقيمة 34.7 مليون دولار.

وأعلن المجلس عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 20% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري للمجلس اليوم الخميس، بلغت قيمة صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 6 مليار و279 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022، بقيمة قدرها 5 مليار و228 مليون.