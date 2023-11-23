"إي سيرف" للخدمات التكنولوجية توضح تفاصيل أهداف استراتيجيتها حتى 2030

كتب- علاء حجاج:

قال اللواء نادر إمام، العضو المنتدب لشركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية "إي سيرف EServe"، إنها تتبنى استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق المتغيرة وتهدف لتحقيق مستقبل رقمي مبتكر ومستدام، ويقوم هذا التحول بروح من التجديد والتحسين المستمر مما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملاء الشركة.

أضاف إمام، لمصراوي، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT والتي اختتمت أمس، أنه في إطار تفعيل رؤية الشركة الاستراتيجية للفترة من 2024 إلى 2030، تضع الشركة خطة استراتيجية مرنة.

وبحسب إمام، تتمثل الرؤية الجديدة في أن تكون الشركة رائدة محليًا وإقليميًا في مجال إعداد وإدارة المنصات الرقمية والأنظمة السحابية.

وذكر إمام أن الشركة تسعى لتحقيق هذه الرؤية عبر التميز التقني، والالتزام بالجودة، والريادة المحلية والإقليمية، والتطوير المستدام.

ووفقا لإمام، تتلخص أهداف الخطة الاستراتيجية للشركة 2024-2030 في التالي:

- دعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة: الالتزام بدعم سياسة الدولة وتحقيق رؤية 2030 من خلال تطبيق أحدث المنهجيات في إدارة البنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات للقطاع الحكومي والخاص.

- التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات الحديثة: نسعى لتوسيع نطاق خدمات الشركة وتقديم منتجات حديثة لتلبية احتياجات السوق، بما في ذلك إدارة وصيانة المنصات الرقمية والخدمات السحابية لعملائها.

- تطبيق معايير الجودة الدولية: تهدف الشركة إلى تحقيق أهداف النمو المستدام من خلال توفير دورة عمل متكاملة، وذلك من خلال رصد وتشغيل المنصات وتحسين كفاءتها وتحويلها إلى تقنيات متقدمة.

- التوسع المحلي والإقليمي: تخطط الشركة للتوسع في القطاعات المستهدفة، سواء محليًا في القطاع الحكومي والخاص أو إقليميًا في أفريقيا.

- بناء تحالفات استراتيجية: ستعزز الشركة قدراتها وترتقي بخدماتها من خلال بناء تحالفات استراتيجية محلية وعالمية مع الشركات والمؤسسات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات.

- اعتماد معايير الجودة والابتكار العالمية: تسعى الشركة إلى تعزيز قدراتها المهنية والفنية من خلال استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة، وتبني أحدث معايير الجودة ودعم سياسة الابتكار.

- تطبيق أهداف التنمية المستدامة: تطبيق إعادة هيكلة مؤسسية تراعي أهداف التنمية المستدامة، وتركز على رفع كفاءة إنتاجية الكوادر البشرية بالشركة.