سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 60 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1813 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2730 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1994 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3.9 دولار بنسبة 0.20% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب