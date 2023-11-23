انخفاض أسعار اللحوم وزيت عباد الشمس وارتفاع السكر بالأسواق اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ وزيت عباد الشمس واللحوم الطازجة والمسلى الصناعي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السكر، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.09 جنيه، بانخفاض 1.54 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.95 جنيه، بارتفاع 78 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.67 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.07 جنيه، بانخفاض 1.78 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.8 جنيه، بارتفاع 1.68 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.14 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 50.13 جنيه، بارتفاع 22 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.52 جنيه، بانخفاض 96 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.3 جنيه، بارتفاع قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.12 جنيه، بانخفاض 3.51 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.9 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.11 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.99 جنيه، بانخفاض 68 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 118.18 جنيه، بانخفاض 49 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 225.17 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

لتر اللبن السائب: 23.41 جنيه، بانخفاض 46 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.06 جنيه، بانخفاض 1.88 جنيه.