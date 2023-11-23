ارتفاع أسعار السمك المكرونة والجمبري وانخفاض السبيط بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار السبيط والكاليماري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و69 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيه و290 جنيها، بانخفاض 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات.