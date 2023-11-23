إعلان

BBC

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

11:26 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الخميس في الأسواق، إلى 92.9 جنيه بزيادة 38 قرشا مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.69 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.14 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن متوسط أسعار الدواجن أسعار الدواجن الحية أسعار الدواجن البلدي أسعار الدواجن البيضاء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار السمك المكرونة والجمبري وانخفاض السبيط بسوق العبور اليوم
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market