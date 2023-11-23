ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا والبامية اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والحامي والبامية، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 32 و38 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.