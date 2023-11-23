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تنسيقية اللجنة المصرية البحرينية تدرس 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم بين البلدين

10:55 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

تنسيقية اللجنة المصرية البحرينية

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كتب- مصطفى عيد:

عقدت اللجنة التنسيقية الفنية، بمشاركة كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والبحرينية، اجتماعها بمقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وأضاف بيان من وزارة المالية، اليوم الخميس، أن اللجنة التنسيقية الفنية ناقشت العديد من الملفات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دراسة 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وأشار البيان، إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون المشترك، لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل لكل فرص النماء والتقدم والتنمية بالبلدين الشقيقين.

وأوضح البيان، أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

تنسيقية اللجنة المصرية البحرينية مصر البحرين

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