بعد اعترافه بالذنب.. من هو مؤسس بورصة بينانس للعملات المشفرة المستقيل؟

كتب- علاء حجاج:

اضطر تشانج بينج تشاو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، من حيث حجم التداول، إلى الاستقالة من منصبه أمس الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في التهم الجنائية الموجهة له في الولايات المتحدة كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.

وقاد تشاو قبل استقالته شركة بينانس، البورصة الأكبر للعملات المشفرة والتي تأسست في 2017، وتقدم خدماتها في عدة أسواق ويتم تداول أكثر من 360 عملة مشفرة عبر منصتها، من خلال أكثر من 150 مليون مستخدم.

ويمتلك تشاو أيضًا Binance.US، وهي بورصة أمريكية ذات صلة، بلغت قيمتها 4.7 مليار دولار في مارس 2022.

لكن بعد أن تم رفع دعوى قضائية عليها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة في يونيو 2023، أعلنت أنها ستنتقل إلى نموذج العملات المشفرة فقط ولن تدعم المعاملات بالدولار بعد الآن.

وبحسب بيان من وزارة العدل الأمريكية أمس، اعترف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، وهو مواطن كندي، بالذنب في الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)، في انتهاك لقانون السرية المصرفية، وأنه استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ووفقا للبيان، وافقت الشركة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار لحل تحقيق وزارة العدل في الانتهاكات المتعلقة بقانون السرية المصرفية (BSA)، وعدم التسجيل كشركة لتحويل الأموال، وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهي إحدى أكبر غرامات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.

من هو تشانج بينج تشاو مؤسس بورصة بينانس للعملات المشفرة؟

تشاو، الحاصل على الجنسية الكندية، ولد في الصين في مقاطعة جيانجسو عام 1977، وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة ماكجيل، وكانت والدة تشاو معلمة وكان والده أكاديميًا.

وانتقلت العائلة إلى كندا في أواخر الثمانينيات بعد أن حصل والده على وظيفة في جامعة كولومبيا البريطانية.

وبدأ تشاو البرمجة في عمر 16 عامًا تقريبًا وأكمل بعد ذلك شهادة في علوم الكمبيوتر في مدينة مونتريال الكندية في جامعة ماكجيل.

وأعقب فترة التدريب في اليابان فترة عمل في Bloomberg's Tradebook في نيويورك ابتداءً من عام 2001.

وانتقل تشو إلى مدينة شنجهاي الصينية في عام 2005 لتطوير برامج التداول عالية التردد في "فيوجن سيستمز". وبدأ الاهتمام بالعملات المشفرة في عام 2013 بعد مناقشة في إحدى ألعاب البوكر.

وبعد حوالي عام من عمله في "Blockchain.info" بدءًا من أواخر عام 2013، أسس تشاو شركة ناشئة توفر أنظمة وبرامج للبورصات قبل إطلاق "بينانس" في عام 2017.

وبحلول عام 2018، كانت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

ومع بدايات عام 2022، قفزت ثروة تشاو إلى نحو 97 مليار دولار ليصبح أحد أغنى المليارديرات في العالم، وبعد شهور قليلة انهارت هذه الثروة لتقترب من حدود 10 مليارات دولار في يونيو من نفس العام، قبل أن تشهد تقلبات جديدة لتصل إلى حدود 23 مليار دولار، بحسب آخر تحديث لبيانات شبكة بلومبرج.

وتم رفع دعوى قضائية ضد تشاو وبينانس ووحدتها التابعة بأمريكا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو 2023 بتهمة سوء التعامل مع أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد الأوراق المالية.