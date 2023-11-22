هبوط جديد بسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع حتى منتصف تعاملات اليوم بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الهبوط حتى الآن 35 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1853 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2383 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 6.67 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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