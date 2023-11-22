بلومبرج: مصر تستأنف تصدير الغاز المسال بعد زيادة الإمدادات من إسرائيل

القاهرة- مصراوي:

من المقرر أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام أشهرا، وذلك بعد زيادة إمدادات الوقود من إسرائيل، بحسب ما ذكرته شبكة بلومبرج اليوم الأربعاء.

وقالت الشبكة إن سفينة آدم للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى مصنع إدكو في دمياط، حسبما أظهرت بيانات بلومبرج لتتبع السفن.

وقال شخص مطلع على صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، إن ذلك يمثل بداية لعودة الشحنات الخارجية لمصر. ومن المرجح أن يعزز استئناف التصدير الإمدادات إلى أوروبا ويزيد من الإشارات الهبوطية للأسعار في القارة.

كانت مصر، قالت في وقت سابق، إن الصادرات ستعود في أكتوبر بعد توقفها خلال الصيف مع زيادة الاستهلاك المحلي. لكن تم إرسال كميات صغيرة فقط من صهاريج التخزين في إدكو الشهر الماضي، وظلت خطط تعزيز الصادرات معلقة بعد أن أغلقت إسرائيل حقل غاز رئيسيا مع اندلاع حرب إسرائيل على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقال الشخص المطلع على الخطة إن التدفقات الإسرائيلية عادت الآن إلى مستويات ما قبل الحرب، كما أدى انخفاض الطلب في مصر بسبب درجات الحرارة المنخفضة قليلاً إلى توفير بعض الغاز للتصدير.

وتوجه معظم الغاز الطبيعي المسال المصري إلى أوروبا العام الماضي. وتبدأ القارة فصل الشتاء بمواقع تخزين كاملة، مما ساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

ومع ذلك، ستعتمد القارة على الغاز الطبيعي المسال لتجاوز الأشهر الأكثر برودة بعد أن خفضت روسيا الإمدادات في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وقال المصدر إن مصر تعمل على تحديد كمية الغاز التي قد تكون قادرة على تصديرها هذا الشتاء.

ولم ترسل شركة آدم للغاز الطبيعي المسال بعد الإشارة إلى المكان الذي ستتجه إليه من محطة إدكو، وفقًا لبيانات تتبع السفن. وتظهر البيانات أن السفينة كانت في طريقها للتحميل في ترينيداد وتوباجو قبل أن تتجه للخلف يوم الجمعة لترسو في إدكو يوم الثلاثاء بدلاً من ذلك، وفقا لبلومبرج.

وصادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر، التي تطمح لأن تصبح مركزا إقليميا للغاز، قد تكون أقل بنسبة 40% خلال هذا الشتاء عما كان متوقعا في الشهر السابق، وفقا لبلومبرج إن إي إف. وقبل الحرب، وافقت إسرائيل على تصدير المزيد إلى مصر من حقل تمار في البحر الأبيض المتوسط.