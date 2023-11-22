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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم وتراجع الحديد.. والذهب يقلص خسارته

03:15 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والمسلي الصناعي في الأسواق اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الرومي والحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقلص الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

زيادة أسعار اللحوم والمسلى وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض الكابوريا بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الكوسة والملوخية وانخفاض الفلفل الحامي اليوم بسوق العبور

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

خريطة الأسعار الذهب الحديد اللحوم

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البورصة ترتفع بنسبة 1.03% وتتجاوز 25 ألف نقطة بنهاية تعاملات الأربعاء
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