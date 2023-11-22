رئيس الرقابة المالية يرأس اجتماع لجنة الأسواق الناشئة بمنظمة "IOSCO"

كتبت- شيماء حفظي:

ترأس الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الاجتماع التوجيهي للجنة الأسواق النامية والناشئة "GEMC".

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "IOSCO"، والتي تنظمها وتستضيفها الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجاري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية استدامة عملية تطوير وبناء القدرات، وتعزيز عملية الحوار، والدفع نحو مزيد من التعاون بين أعضاء اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن اللجنة تأخذ في اعتبارها كافة التطورات المرتبطة بالأبعاد التكنولوجية والمناخية لتضمينها في تقاريرها وأوراق عملها ليتم وضعها موضع التنفيذ والمتابعة في أسرع وقت ممكن.

وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال وتترأسها مصر للدورة الثانية على التوالي، والتي تعد بمثابة إشادة وتقدير دولي للدور الذي تقوم به هيئة الرقابة المالية المصرية في أعمال وأنشطة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، والتي تضع وتتابع تنفيذ سياسات ومقترحات تدعم تطوير قدرات أسواق المال في العالم، وفقا للبيان.