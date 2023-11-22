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"غاز مصر" توضح سبب انتشار رائحة غاز بمنطقة القرية الكونية وما حولها

01:34 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

غاز مصر

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كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة غاز مصر إنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر أو المناطق المحيطة بها.

وأضافت غاز مصر، في بيان للشركة اليوم الأربعاء، إن الرائحة المنتشرة خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي، والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد، رئيس الشركة، أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

غاز مصر انتشار رائحة غاز القرية الكونية القرية الذكية

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