لأول مرة.. مؤتمر "إيجبس 2024" ينظم الحوار الأفريقي للطاقة بالقاهرة

كتب- مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثاني للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، شهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر ومختلف الفعاليات التي سيتضمنها في نسخته السابعة كمؤتمر للبترول والغاز، والأولى كمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أن التحديات العالمية المتتالية أحدثت تغيرات كبيرة في صناعة البترول والغاز والطاقة بشكل عام، وأن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة بكافة أنواعها.

وأوضح أن ذلك يدعم أوجه التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين، ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة بهدف التغلب على التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار الملا إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر شهدت نجاحات متتالية ويكتسب زخماً عاماً بعد عام كأحد أهم المنصات العالمية المهتمة بقضايا الطاقة.

وأضاف أن "إيجبس" أصبح أحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط، ومحفزاً للشراكات الناجحة وللاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمي.

ومن المخطط أن تشهد النسخة القادمة من مؤتمر "إيجبس" مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناحا دوليا، و120 دولة مشاركة.

كما يشهد المؤتمر فعاليتين جديدتين يتم عقدهما لأول مرة وهما مؤتمر الحوار الأفريقي في الطاقة، وملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ، وذلك بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر والتي تولي أهمية للجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية وتحقيق الاستدامة، ليصل إجمالي عدد الجلسات المتخصصة إلى أكثر من 85 جلسة.

وشارك في الاجتماع عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر، وكل من أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفني، وممثلي شركة DMG المنظمة للمؤتمر.