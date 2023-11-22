زيادة أسعار اللحوم والمسلى وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.44 جنيه، بارتفاع 83 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.17 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.95 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.24 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.16 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.29 جنيه، بارتفاع 9 قروش .

كيلو العدس المعبأ: 49.91 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.48 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.63 جنيه، بارتفاع 1.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.52 جنيه، بارتفاع 1.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.02 جنيه، بارتفاع 84 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.67 جنيه، بارتفاع 1.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 118.67 جنيه، بارتفاع 22.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 225.21 جنيه، بانخفاض 16.42 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.87 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.94 جنيه، بارتفاع 1.76 جنيه.