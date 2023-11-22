ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض الكابوريا بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار السبيط والكاليماري، والكابوريا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و72 جنيها، بارتفاع جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات.