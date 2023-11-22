فودافون مصر تستهدف استثمار 30 مليار جنيه خلال 3 سنوات بالسوق المحلية (حوار)

رئيس قطاع الخارجي بالشركة: استثمرنا 300 مليون جنيه في مجال الطاقة النظيفة في 2023

أيمن عصام: نعتزم الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الحوسبة السحابية

كتب- علاء حجاج

قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة ڤودافون مصر، إن فودافون مصر رصدت استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأضاف عصام في حوار مع مصراوي، تزامنا مع انعقاد مؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي حاليا في مصر، أن الشركة استثمرت 5 مليارات جنيه خلال العام الحالي لبناء وتقوية الشبكات، مشيرا إلى أن الشركة عملت على ضخ ما يزيد عن 300 مليون جنيه من الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة خلال 2023.

وأوضح أن الشركة تعتزم أيضاً الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها من القطاعات الواعدة في الخدمات التكنولوجية.

إلى نص الحوار:

- ما رؤية الشركة للمناخ الاستثماري في قطاع الاتصالات بمصر؟

المناخ الاستثماري لقطاع الاتصالات واعد، حيث يعد أحد أكبر القطاعات في أفريقيا والعالم العربي، كما أنه احتفظ بمكانته في مصر كأعلى القطاعات نموًا خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو القطاع الأسرع نموًا في مصر بنسبة تزيد عن 16% على أساس سنوي وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحقق القطاع طفرة كبيرة على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي "2022 - 2023" نحو 5.5 مليار دولار. ولدى قطاع الاتصالات فرص نمو مع نشر شبكات الجيل الخامس والمساهمة في توفير فرص عمل في القطاع لحديثي التخرج.

- ما استراتيجية الشركة في السوق المصري للفترة المقبلة؟

استراتيجية الشركة تركز على تحولها من مجرد مشغل محمول إلى مشغل رقمي متكامل. وهذا الهدف يأتي من أجل تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية وخدمات الاتصال.

ومن المحاور الأخرى التي تركز عليه استراتيجية الشركة هي تقديم أفضل شبكة محمول. وتزامناً مع توجه العالم نحو التحول الرقمي نتجه في ڤودافون مصر إلى أن نقدم الابتكارات الرائدة في الخدمات الرقمية، والخدمات المالية المتميزة والتوسع فيها.

- كيف تعمل الشركة على تنويع محفظة خدماتها واستغلال ذلك لصالح تمكين الأفراد بالمجتمع؟

نسعى لتقديم خدمات رقمية وتكنولوجيا متقدمة ذات جودة عالية، ونركز على الخدمات المالية والرقمية التي تمكّن الأفراد من المشاركة في الاقتصاد الحديث.

نستهدف أيضًا تعزيز الاستدامة في جميع أنشطتنا، بدءًا من توفير الوصول إلى الاتصال للجميع، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، وتمكين التعليم والمهارات الرقمية، ودعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الحيوية.

كما تهدف الشركة إلى تقديم خدمات تعليمية عن طريق توفير أحدث الموارد التعليمية وأكثرها كفاءة ومرونة للمستخدمين وذلك للارتقاء بمهاراتهم وتمكينهم من تشكيل بيئة رقمية حولهم في عالم سريع التطور من خلال منصة "تعليمي" والتي وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 2.5 مليون مستفيد خلال عام 2023.

- ما حجم الاستثمارات المرصودة من جانب الشركة للسوق المصري في 2024؟

الشركة لديها خطة خلال السنوات الثلاثة المقبلة لضخ استثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه في الشبكات والترددات، وذلك لتحسين البنية التحتية لرفع كفاءة شبكة الإنترنت وسرعة نقل البيانات وتوفير خدمات الاتصالات بدرجة عالية من الاستمرارية والثبات.

وقمنا بالفعل بضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالي بقيمة 5 مليارات جنيه لبناء وتقوية الشبكات، حيث طورت ڤودافون مصر ما يزيد عن عشرات الآلاف من المحطات بشكل منتظم لتحسين البنية التحتية.

وتتخذ شركة ڤودافون مصر خطوات جادة نحو تعزيز تقنياتها وتوسيع نطاق خدماتها حيث عملت الشركة على ضخ بما يزيد عن 300 مليون جنيه من الاستثمارات خلال العام الحالي في مجال الطاقة النظيفة.

كما يعد مجال التكنولوجيا وخدمات الحوسبة السحابية من أكثر المجالات الواعدة للاستثمار في السوق المصري، فتستمر ڤودافون مصر في التوسع والاستثمار اليومي في الشبكة لتوسيع الكفاءة المتاحة من الجيل الرابع لاستيعاب خدمات الإنترنت والبيانات المقدمة للعملاء والخدمات الصوتية للجيل الرابع (VoLTE).

وتعتزم الشركة الحصول على ترخيص الحوسبة السحابية، حيث ننتظر تحديد الموقف الاستثماري والإطار التنظيمي وشروط الترخيص والإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص للاستثمار في هذا القطاع من أجل ضمان توفير الحماية اللازمة للشركات.

- كيف تتعامل الشركة مع التضخم في ظل ثبات أسعار خدمات المحمول وكيف تأثرت تكاليف التشغيل والصيانة؟

ظاهرة التضخم هي ظاهرة تشهدها جميع دول العالم كتحدٍ عالمي، وتعمل ڤودافون مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وتقلبات أسعار الصرف، ونظراً للظروف الراهنة نحن نعمل دائمًا على إيجاد توازن بعدم وضع أعباء على العملاء وتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة وهذا تحت قيد النقاش مع الجهات المعنية.

وتتبنى الشركة آليات للتخفيف من تأثيرات هذه التحديات، وذلك من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات. ويتضمن ذلك أيضاً تطوير منتجات جديدة وتقديم خدمات إضافية للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تجري ڤودافون مصر مراجعات دورية للوضع الاقتصادي والمالي، بهدف ضمان فاعلية الإجراءات المتخذة والتكيف مع أي تغيرات جديدة.

وبذلك، تتمكن الشركة من التأقلم مع التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وتتفهم شركة ڤودافون مصر ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناها الحكومة، ومثل الكثير تتأثر الشركة بقرار تحرير سعر الصرف، نظرا لأن معظم تكاليف التشغيل منها أعمال صيانة وتطوير الشبكات يتم احتسابها بالعملة الصعبة، في حين يتم تحصيل إيرادات الشركة بالجنيه المصري.

- كيف تسعى ڤودافون مصر إلى تحسين جودة خدمات المحمول ولاسيما الخدمات الصوتية؟

خلال العامين الماضيين أحرزنا تقدمًا كبيرًا في توسيع وتحديث البنية التحتية لشبكتنا، باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات لتوفير اتصال سريع وموثوق وآمن، وكان أحد إنجازاتنا الرئيسية هو مضاعفة سعة شبكتنا وتعزيز تجربة العملاء في أكثر من 40% من مواقع شبكتنا.

وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال تفعيل الطيف الجديد الذي تم الحصول عليه على النطاق 2600 ميجاهيترز، والذي يسمح لنا بتقديم سرعات بيانات أعلى ونطاق ترددي أكبر. لقد قمنا أيضًا بتعديل تخصيص الطيف لدينا لتحسين أداء شبكتنا.

وتُمثل المناطق الريفية والأماكن الأكثر احتياجا 40% من قاعدة شبكتنا، ونحن نجحنا في مضاعفة الشبكة وتوسيع نطاق الاتصال الحيوي في جميع أنحاء البلاد ليشمل المجتمعات الريفية التي كانت تعاني من نقص الخدمات.

لقد قمنا ببناء 48 موقعًا جديدًا لتقنية 4G بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتوسيع تغطيتنا على الطرق الوطنية بأكثر من 32 موقعًا جديدًا تم بناؤها في السنة المالية 2023، وبذلك يصل إجمالي مواقع الاتصال لدينا في المناطق الريفية في جميع أنحاء مصر إلى 3858 موقعًا.

وتطمح الشركة إلى إنشاء أكثر من 500 محطة جديدة خلال هذا العام وبناء أكثر من ما يقرب من 450 إلى 550 برج جديدًا في عام 2024 لتوفير خدماتها في مناطق جديدة والأماكن الأكثر احتياجا بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري.