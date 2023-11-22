رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بصناعة عربية مشتركة خلال "منتدى الخليج"

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب أن تتكامل الموانئ العربية والمراكز اللوجيستية والصناعات والخدمات ومدخلات الإنتاج العربية الخليجية، لننتقل من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته في منتدى الخليج، أنه يجب أن نصنع سويا ونصدر لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%.

وأشار الوكيل، إلى ضرورة استغلال اتفاقية التير التي تجمعنا كعرب لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع الوكيل، أنه لابد العمل على خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار الدول العربية، فيجب ان نجاهد لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الأفدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة.