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BBC

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:55 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأربعاء في الأسواق، إلى 92.52 جنيه بتراجع 84 قرشا مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.85 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.73 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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