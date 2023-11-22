بعد مستوى قياسي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط 30 جنيها للجرام

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 65 جنيها خلال تعاملات أمس، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا في مصر.

وفي أبريل الماضي سجل سعر جرام الذهب 2800 جنيه وكان أعلى مستوى قياسي للذهب بمصر، واليوم بحلول تعاملات المساء تخطى الجرام هذا المستوى.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1857 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3182 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2003 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 4.2 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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