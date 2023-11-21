بعد مستوى قياسي.. هل لا يزال الوقت مناسبا لشراء الذهب في مصر؟

كتبت- دينا خالد:

ينصح تجار ذهب، تحدثوا لمصراوي، المواطنين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية سواء بغرض الاستثمار أو الزينة، وذلك رغم تسجيله مستويات قياسية بالسوق المحلي، بعدما وصل سعر المعدن الأصفر اليوم إلى نحو 2815 جنيها للجرام عيار 21.

ويرى ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ومستشار وزير التموين لشئون الذهب، أنه رغم ارتفاع الأسعار فالوقت الحالي مناسب لشراء الذهب، حيث "أن الذهب مخزن قيمة جيد لا يخسر أبدا من يقتنيه".

واتفق معه، نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا لمصراوي، إن أسعار الذهب شهدت زيادات متتالية في الفترة الأخيرة وتتخذ اتجاها صعوديا نتيجة الأحداث العالمية وارتفاعها بالسوق العالمي، "لذلك فالوقت الحالي لا يزال مناسبا للشراء لمن هو مضطر مثل شراء الشبكة أو لحفظ قيمة أمواله".

وأضاف نجيب أن سعر الذهب شهد ارتفاعات متتالية في السوق المحلي نتيجة الارتفاع العالمي، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنميه في السوق الموازي في ظل حالة التخبط التي يشهدها السوق المحلي.

ووصل سعر الدولار إلى مستوى 51.25 جنيه في السوق الموازية للعملة (السوق السوداء) بتعاملات منتصف الأسبوع الجاري، بحسب تقرير نشره مصراوي في وقت سابق اليوم نقلا عن مراقبين لسوق الصرف.

وذكر ناجي فرج، أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب مرهون باستمرار زيادته عالميا، وزيادة الطلب عليه في السوق المحلي.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم بإجمالي قيمة زيادة 65 جنيها حتى الآن مقارنة بمستواه مساء أمس، مستوى قياسيا جديدا في مصر.

وقبل اليوم، كان أعلى مستوى سجله سعر جرام الذهب عيار 21 هو 2800 جنيه في أبريل الماضي، وهو ما أكده نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، ليتخطى السعر بذلك بحلول تعاملات مساء اليوم هذا المستوى.

أسعار الذهب الآن

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1877 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2413 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2815 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3217 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22520 جنيها.

قفزة بسعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 28.3 دولار بنسبة 1.4% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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