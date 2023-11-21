سعر الذهب اليوم في مصر يتخطى 2800 جنيه للجرام ويسجل مستوى قياسيا جديدا

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لأحدث بيانات الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة حتى منتصف التعاملات بنحو 40 جنيها، لتواصل ارتفاعه خلال تعاملات المساء، لتصبح إجمالي قيمة الزيادة 65 جنيها حتى الآن، وليسجل مستوى قياسيا جديدا في مصر.

وقبل اليوم، كان أعلى مستوى سجله سعر جرام الذهب عيار 21 هو 2800 جنيه في أبريل الماضي، وهو ما أكده نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، ليتخطى السعر بذلك بحلول تعاملات مساء اليوم هذا المستوى.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1877 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2413 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2815 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3217 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 28.3 دولار بنسبة 1.4% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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