قفزة كبيرة بأسعار الأرز الأبيض في المضارب رغم موسم الحصاد

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأرز ارتفاعا بالمضارب بقيمة بين 6 و7 آلاف جنيه للطن خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بمستوياتها في نهاية أكتوبر الماضي، رغم انتهاء موسم حصاد المحصول الجديد، وفقا لقول مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 17500 جنيه و18 ألف جنيه، ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 30 و38 ألف جنيه خلال نوفمبر الجاري مقارنة بمستواه في أكتوبر الماضي، بزيادة للطن الواحد بين 6 و7 آلاف جنيه، وفقا لقول الوليلي.

وأوضح الوليلي أن ارتفاع الأسعار جاءت نتيجة تغيرات المناخ والتي أثرت على نقل السلعة وتداولها خلال الفترة الحالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويأتي ذلك رغم انتهاء موسم حصاد الأرز في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، والذي بدأ في منتصف أغسطس.

كانت أسعار الأرز شهدت تراجعا خلال أكتوبر بين 500 و700 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها خلال شهر سبتمبر، وفقا لقول مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي في وقت سابق.

ووفقا لآخر قرارات وزارة الموارد المائية والري بشأن مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصول الأرز في العام الحالي، فإن المساحة المزروعة من الأرز تصل إلى نحو مليون و74 ألف فدان.