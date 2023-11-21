سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3190 جنيها، بزيادة 79 جنيها عن أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3230 جنيها، بزيادة 91 جنيها عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2826 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2422 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22610 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.